Kühle Temperaturen und Regen im Freistaat erwartet

Mit Hitze und Sonne pur ist es vorerst vorbei in Bayern. Die Temperaturen bleiben zur neuen Woche teilweise unter der 20 Grad Marke.

Viele Wolken und kühlere Temperaturen kündigt der DWD für die kommende Woche in Bayern an. (Symbolbild)

München

Nach einigen heißen Sommertagen wird es deutlich kühler im Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt zudem Regen und Gewitter zum Start der neuen Woche an.

Bereits am heutigen Nachmittag kann es am Alpenrand und im Alpenvorland demnach gewittern. Lokal sei auch Starkregen und kleiner Hagel möglich. Am Montag ist es den Angaben zufolge bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 23 Grad.

Der kühlste Tag der Woche ist laut Angaben des DWD der Dienstag, die Temperaturen bleiben unter der 20 Grad Marke mit Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad, an den Alpen sind nur bis zu 13 Grad möglich. Zudem sei es überwiegend stark bewölkt. Auch schauerartige Regenfälle und vereinzelt kurze Gewitter erwartet der DWD. Nachts sollte man warme Kleidung dabeihaben, es kann demnach auf bis zu sieben Grad abkühlen.

Am Mittwoch bleibt es bewölkt und teilweise regnerisch. Am wärmsten wird es den Angaben zufolge am Untermain mit bis zu 22 Grad.