Küchenbrand verursacht rund 100.000 Euro Schaden

Am späten Sonntagmittag schlagen Flammen aus einer Küche – über 50 Feuerwehrleute verhindern Schlimmeres. Jetzt ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht klar. (Symbolbild)

Piding

Bei einem Küchenbrand in Traunstein ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Insgesamt 54 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen. Es sei niemand verletzt worden.