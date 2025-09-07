Küchenbrand verursacht rund 100.000 Euro Schaden
Bei einem Küchenbrand in Traunstein ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Insgesamt 54 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen. Es sei niemand verletzt worden.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
Zustimmen