Krokodil-Alarm am Waldweiher: Dann gab es doch Entwarnung

Ein vermeintliches Krokodil in einem Weiher bei Pfaffenhofen sorgt für einen Polizeieinsatz. Erst am Ufer zeigt sich, was hinter dem Fund steckt.

Ein angebliches Krokodil in einem Waldweiher nahe dem oberbayerischen Pfaffenhofen hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Spaziergängerin meldete, sie habe im Wasser den Kopf eines Krokodils gesehen. Nach ihren Angaben sei das vermeintliche Tier sogar um einen Steg geschwommen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Pfaffenhofen fuhr zu dem Weiher in Jetzendorf und konnte die Beobachtung zunächst bestätigen. Aus einiger Entfernung habe das Objekt tatsächlich nicht wie Treibgut, sondern wie der Kopf eines Krokodils gewirkt, teilten die Beamten über den Vorfall vom Mittwoch mit. Die Polizisten prüften die Lage mit gezielten Würfen von Ästen und stellten fest, dass sich das vermeintliche Tier nicht bewegte.

Die Streife zog den Gegenstand anschließend ans Ufer und barg ihn. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echte, rund 30 Zentimeter lange Attrappe eines Alligatorkopfes handelte. Die Polizei stellte das Fundstück sicher, um weitere besorgte Anrufe zu verhindern.