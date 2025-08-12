AZ-Plus

Kripo stellt bei Durchsuchungen große Mengen Drogen sicher

Mehrere Festnahmen und über 20 Kilogramm Amphetamin – Ermittler haben in Niederbayern und der Oberpfalz mehrere Wohnungen durchsucht.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz wurden von der Polizei Drogen und Bargeld sichergestellt. (Symbolbild)
Bei Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz wurden von der Polizei Drogen und Bargeld sichergestellt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Straubing/Regensburg

Die Kriminalpolizei hat bei einer Reihe von Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz große Mengen Drogen und mehrere mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mitteilte, nahmen Einsatzkräfte bereits am 7. August mit Unterstützung des bayerischen Landeskriminalamts einen 25-Jährigen fest. Der Mann stehe im Verdacht, seit mindestens einem Jahr mit Heroin, Kokain und weiteren Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Er kam in Untersuchungshaft.

Gegen einen 23-Jährigen sei am 8. August ebenfalls ein Haftbefehl ergangen. In seiner Wohnung im Raum Regensburg stellten die Ermittler demnach mehr als 20 Kilogramm Amphetamin, rund ein Kilogramm Heroin, etwa ein Kilogramm Kokain und Bargeld im fünfstelligen Bereich sicher.

Im Zuge der Ermittlungen gerieten demnach vier weitere Männer in den Fokus. Am Dienstag durchsuchten Kräfte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei den Angaben nach Wohnungen in Landau a.d. Isar, Straubing und Regensburg. Dabei wurden ein 26- und ein 51-Jähriger festgenommen. Bei den Einsätzen fanden die Beamten unter anderem Kokain in geringer Menge, Mobiltelefone, Tablets, eine Geldzählmaschine und rund 1.000 Euro Bargeld. Beide Festgenommenen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.