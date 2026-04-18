Kreuth am Tegernsee: Traditioneller Gasthof nach Pächterwechsel wieder geöffnet

Pünktlich zur Wandersaison lädt der Gasthof Batznhäusl mit seinen neuen Wirten zur Einkehr. Bei schönem Wetter lockt die Terrasse mit Blick auf die Hausberge.

In Kreuth ist er für Einheimische und Ausflügler ein schöner Treffpunkt: der Gasthof Batznhäusl, der dem Brauhaus Tegernsee gehört. Umgeben ist das idyllisch im Tegernseer Tal gelegene Wirtshaus mit der großzügigen Terrasse sowie dem Biergarten von den Kreuther Hausbergen wie etwa dem Leonhardstein.



Von einem der nahe gelegenen Parkplätze aus, quasi am Kurpark beginnend, führen die Wanderungen hier zum Beispiel in Richtung Wallberg oder Setzberg. Vielleicht sind manche im Anschluss an ihre Tour noch auf der Suche nach einer Einkehr.

Möglich ist das nach einer kurzen Pause nun auch wieder im Gasthof Batznhäusl, am Mühlauerweg 1, gleich neben der Riedlerbrücke. Denn nach einem Pächterwechsel war Anfang April offiziell die Neueröffnung.

Die neuen Wirte Jan Meszaros (links) und Václav Rada. © Gasthof Batznhäusl

Die aktuellen Pächter Jan Meszaros und Václav Rada vom Gasthof Batznhäusl freuen sich, die Traditionsgaststätte (nach den Betriebsferien im März) somit quasi nahtlos weiterführen zu dürfen – "und, dass die Brauerei uns die Chance für eine Neubeginn gegeben hat", sagt Jan Meszaros auf AZ-Nachfrage. "Am 2.4.2026 beginnt ein neues Kapitel im Gasthof Batznhäusl“, hieß es zur Ankündigung auf Facebook vonseiten der neuen Wirte.

Pachtvertrag mit dem Brauhaus Tegernsee

Der im März mit dem Brauhaus Tegernsee geschlossene Pachtvertrag gelte "erstmal für fünf Jahre, mit Option auf fünf Jahre Verlängerung", so Jan Meszaros zur AZ. Auch der frühere Pächter habe das Team von Anfang an vollständig unterstützt, genauso wie die Brauerei, wie er berichtet.

Was ist neu, und was geblieben? "Wir wollen die Tradition vom dem Gasthof fortführen", so Gastronom Jan Meszaro. Die Speisekarte sei "weiterhin gut bürgerlich", sagt er. "Bayerische Küche, für alle ist etwas dabei, ob Fisch, Steaks oder das berühmte Bergsteigerschnitzel." Von hausgemachten Spinatknödeln (mit Salbeibutter, Parmesan und gemischtem Salat) bis hin zu Käsespätzle (mit Röstzwiebeln und ebenfalls gemischtem Salat) für jeweils 16, 90 Euro gibt es zudem auch einige vegetarische Gerichte. Wer lieber einen „Klassiker“ wie einen ofenfrischen Schweinebraten (ihn Schwarzbiersoße mit Kartoffelknödeln und Krautsalat) bestellt, bezahlt dafür 17,90 Euro.

Mit Bergblick: Terrasse bei schönem Wetter geöffnet

Auch Kaffee und und Kuchen können die Gäste auf der Terrasse direkt vor dem Haus genießen, die allerdings nur bei schönem Wetter geöffnet hat. In den warmen Monaten öffnet zudem der dazugehörige Biergarten.

Bei schönem Frühlingswetter hat auch die Terrasse vom Gasthof Batznhäusl für die Gäste geöffnet. © Gasthof Batznhäus

Was die Räumlichkeiten betrifft, sei "alles beim Alten geblieben", so Meszaro – "mit kleinen Veränderungen", fügt er auf Nachfrage hinzu. So habe man zum Beispiel die Gaststube neu gestrichen und und wenig umdekoriert.

Ein wenig umdekoriert: die traditionelle Gaststube

Dort kann man auch bei weniger schönem Wetter gemütlich sitzen. "Wir freuen uns darüber, dass die Stammgäste, die schon immer da waren, uns weiterhin besuchen", sagt Meszaro.

Die Gaststube ist ein wenig umdekoriert. Der ursprüngliche Charme blieb erhalten. © Gasthof Batznhäusl

Die frühere Baustelle an der Riedlerbrücke ist zum Glück kein Thema mehr, wie der Gastronom auf AZ-Nachfrage schildert. Denn die Arbeiten an der Brücke seien inzwischen abgeschlossen. "Wir haben Gott sei dank zurzeit keine Baustelle vor der Haustür."