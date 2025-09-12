AZ-Plus

Kran stürzt um in München - knapp an Haus vorbei

Das hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können: In München ist am Nachmittag ein Baukran umgekippt. Ist schon klar, wie das passieren konnte?
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Verletzte gab es nicht, als der Kran umkrachte. (Symbolbild)
Verletzte gab es nicht, als der Kran umkrachte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ein meterhoher Baukran ist in München-Trudering umgekippt - nur knapp an einem Wohnhaus vorbei. Verletzt wurde bei dem Unfall am späten Nachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Kran habe aber auf einem Nachbargrundstück ein Hausdach und eine Garage beschädigt. Zur Ursache für den Unfall gebe es bisher keine Erkenntnisse, sagte der Polizist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.