Kran stürzt um in München - knapp an Haus vorbei

Das hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können: In München ist am Nachmittag ein Baukran umgekippt. Ist schon klar, wie das passieren konnte?

Ein meterhoher Baukran ist in München-Trudering umgekippt - nur knapp an einem Wohnhaus vorbei. Verletzt wurde bei dem Unfall am späten Nachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Kran habe aber auf einem Nachbargrundstück ein Hausdach und eine Garage beschädigt. Zur Ursache für den Unfall gebe es bisher keine Erkenntnisse, sagte der Polizist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.