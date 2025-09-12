Kran stürzt um in München - knapp an Haus vorbei
Ein meterhoher Baukran ist in München-Trudering umgekippt - nur knapp an einem Wohnhaus vorbei. Verletzt wurde bei dem Unfall am späten Nachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Kran habe aber auf einem Nachbargrundstück ein Hausdach und eine Garage beschädigt. Zur Ursache für den Unfall gebe es bisher keine Erkenntnisse, sagte der Polizist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
