Kräftige Gewitter und Hagel drohen am Wochenende in Bayern

Statt Badewetter drohen am Wochenende Blitz, Donner und Hagel. Auch der Wind frischt auf und sorgt für ein eher ungemütliches Wochenende.

Nach Tagen der Hitze kommt jetzt eher ungemütliches Wetter auf die Menschen in Bayern zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Gewittern mit Starkregen und stürmischen Windböen. Außerdem soll es hageln.

Der Samstag beginnt wolkig oder stark bewölkt. Dazu kommen Schauer und einzelne Gewitter, die ab Mittag durchaus kräftiger ausfallen können. Der Wind frischt zunehmend auf und vor allem an den östlichen Mittelgebirgen kann es gelegentlich starke Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 Grad in Hochfranken und 30 Grad am unteren Main. In den Kammlagen soll es maximal 22 Grad warm werden, am Großen Arber lediglich 18 Grad.

Regen und starker Wind

Auch sonntags sind wieder viele Wolken am Himmel. Von Nordwesten her ziehen wiederholt schauerartige Regenfälle und zum Teil kräftige Gewitter durch den Freistaat. Dazu kommt in Böen bisweilen starker Wind – bei Gewittern sind auch Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen bei schwülwarmen 23 bis 27 Grad. In Kammlagen wird es etwas kälter.

Zum Start in die Woche bleibt das Bild ähnlich und der Montag beginnt stark bewölkt oder bedeckt. Besonders in Oberfranken und der Oberpfalz rechnet der DWD noch mit Regen. Am Nachmittag soll es aber auch dort trocken werden und die Sonne herauskommen. Mit 19 bis 23 Grad wird es in Bayern erneut ein Stück kühler.