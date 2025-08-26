AZ-Plus

Kozuki wechselt von 1860 München zu Viktoria Köln

Nach 36 Pflichtspielen für die Münchner "Löwen" zieht es Soichiro Kozuki nach Köln.
Wechselt nach Köln: Soichiro Kozuki
Wechselt nach Köln: Soichiro Kozuki © Uwe Anspach/dpa
München

Soichiro Kozuki verlässt den TSV 1860 München und wechselt innerhalb der 3. Fußball-Liga zu Viktoria Köln. Die "Löwen" bestätigten den Abschied des 24 Jahre alten Offensivspielers. Über die Vertragsmodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es. Kozuki war im Sommer 2024 von Schalke 04 nach München gewechselt und absolvierte seitdem 36 Pflichtspiele im weiß-blauen Trikot.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

