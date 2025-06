Interview Kopf-an-Kopf-Rennen um FDP-Vorsitz: Michael Ruoff will sich gegen Ex-Abgeordneten durchsetzen

Der Kampf um den Vorsitz der Liberalen im Freistaat geht in die entscheidende Phase. Am Sonntagabend endet die zweite Mitgliederbefragung. Der Münchner FDP-Chef Michael Ruoff will sich darin gegen den Politiker Matthias Fischbach behaupten.

21. Juni 2025 - 09:48 Uhr