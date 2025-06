Koffer löst Großeinsatz aus – Kindergarten evakuiert

Ein herrenloser Koffer sorgt in Bamberg für einen stundenlangen Polizeieinsatz. Auch ein Kindergarten muss evakuiert werden.

Ein herrenloser Koffer führte in Bamberg zu einem stundenlangen Großeinsatz. (Symbolbild)

Bamberg

Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagnachmittag einen umfangreichen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Bamberg ausgelöst. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Koffer gegen 11.00 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei.

Der Bereich wurde vorsorglich weiträumig in einem Radius von rund 100 Metern abgesperrt. Da sich innerhalb der Gefahrenzone mehrere Gebäude befanden – darunter auch ein Kindergarten – wurden knapp 80 Menschen evakuiert.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts untersuchten das Gepäckstück. Gegen 15.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Von dem Koffer gehe keine Gefahr aus, hieß es. Die Sperrung wurde aufgehoben, die Menschen konnten in die Gebäude zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Herkunft des Koffers laufen.