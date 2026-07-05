König-Ludwig-Abend am Chiemsee: Vorverkauf startet Montag

Der 181. Geburtstag des bayerischen Königs wird mit einem besonderen Programm gefeiert. Was auf dem Plan steht und was die Tickets kosten.

Auf dem Schloss Herrenchiemsee auf der Herreninsel im Chiemsee wird gefeiert: Für den 181. Geburtstag von König Ludwig II. gibt es am 25. August wieder ein besonderes Programm.

Diesen Montag beginnt der Vorverkauf: Zum 181. Geburtstag von Märchenkönig Ludwig II. wird am 25. August zum zweiten Mal im Neuen Schloss Herrenchiemsee der bayerische Monarch besonders gefeiert.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) kündigt an: "Ein musikalischer, kulinarischer und inspirierender Sommerabend auf der Herreninsel erwartet Sie!" Zum Programm in dem Unesco-Weltkulturerbe gehören exklusive Führungen, kreative Angebote für Familien sowie die Sommerausstellung der Sammlung Moderne Kunst der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Ludwig II.-Abend: Sonderführungen und Live-Konzerte

In der Eingangshalle des Schlosses erwartet Gäste die Schau "Wir sind Welterbe". Die Ausstellung "Kreativer Schöpfer" zeigt historische Entwurfszeichnungen und gibt Einblicke in die Gestaltung der Prunkräume.

Im Laufe des Abends führen Sonderführungen durch das Schloss. Die Tour ",Ein Rätsel bleiben will ich...’ – Wer war König Ludwig?" widmet sich dem Leben des Monarchen und führt durch das Kleine Appartement. Die Führung "Flucht ins Paradies" beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Neuen Schlosses. Auch Live-Konzerte und eine Cocktailbar soll es geben.

Hinweis: Tickets über www.herrenchiemsee.de, 38 Euro inklusive Schifffahrt, keine Hunde erlaubt.