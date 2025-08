Knapp 100 Feuerwehreinsätze nach Starkregen in Nürnberg

Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Eine Unwetterfront hält die Feuerwehren im Nürnberger Stadtgebiet auf Trab.

Wegen Starkregens in Nürnberg sind die Feuerwehren im Stadtgebiet zu fast 100 Einsätzen ausgerückt. Die Einsatzkräfte wurden eigenen Angaben zufolge wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen sowie Unterführungen gerufen. Am Freitagabend waren demnach innerhalb einer Stunde etwa 150 Anrufe bei der Leitstelle eingegangen.

Auch in ein Krankenhaus war demnach Wasser eingedrungen. Eine ganze Etage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Um die Unwetterschäden im Stadtgebiet zu beseitigen, waren in Nürnberg die Berufsfeuerwehr sowie 17 freiwillige Feuerwehren im Einsatz.