Knackige Minusgrade: Letzte Dezemberwoche startet mit Frost und Schneefall

Kalte Nächte, glatte Straßen und Schneefall: Besonders nachts und morgens ist in Bayern Vorsicht geboten. Tagsüber wird es zumindest am Montag sonnig.

Einen Eiskratzer sollten Autofahrer diese Woche bei sich haben, denn es bleibt frostig. (Symbolfoto)

Die letzte Woche des Jahres startet sonnig und mit nächtlichem Schneefall. Es könne zudem glatt werden, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Wer morgens ins Auto steigt, muss wahrscheinlich auch Eis kratzen. Tagsüber rechnet der DWD heute mit Temperaturen von minus 4 Grad am Inn bis 5 Grad in hohen Alpentälern.

Vielerorts darf man sich heute zum Wochenstart über die vermutlich letzten Sonnenstrahlen des Jahres freuen. Nur in Südbayern hält sich zäher Nebel oder Hochnebel. In der Nacht zum Dienstag kann es gebietsweise schneien oder gefrierender Sprühregen fallen. Es kühlt auf bis zu minus 2 bis minus 8 Grad ab.

Ab Dienstag wird es tagsüber bedeckt

Tagsüber werde es am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt. An den Alpen und im Osten Bayerns gebe es gelegentlich Schnee. Von Franken her lockere es sich im Tagesverlauf auf. Nachts kann es wieder schneien und glatt werden. Südlich der Donau bleibe es meist trocken. Laut DWD sind Temperaturen von minus 3 Grad nördlich des Mains bis minus 10 Grad an den Alpen möglich.

Auch der letzte Tag des Jahres soll bedeckt oder stark bewölkt starten. Nur im Allgäu kann sich bis Mittag über Sonne gefreut werden. Vom Norden her kann es bis in tiefe Lagen schneien, nachmittags erreicht der Schnee die Alpen. Die Nacht zum Neujahr wird wolkig, der Schnee zieht nach Osten hin ab. Die minimalen Temperaturen sollen sich auf 0 bis minus 6 Grad belaufen.