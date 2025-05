Kloster Beuerberg eröffnet nach Sanierung wieder

Das Kloster Beuerberg in Eurasburg hat eine bewegte Geschichte. Nun wurde die Anlage in der idyllischen Urlaubsregion umfassend saniert.

Eurasburg

Die barocke Klosteranlage in Eurasburg-Beuerberg dient nach einer umfassenden Sanierung nun künftig als Seminar- und Kulturzentrum. Neben 11 Tagungsräumen wurden auch 48 Gästezimmer eingerichtet, die zum Teil im ehemaligen Zellentrakt untergebracht sind. Zudem sei die Backstube wieder in Betrieb genommen worden, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat München und Freising mit.

2021 hatten die Arbeiten an dem Klosterkomplex in Eurasburg im Landkreis Bad-Tölz begonnen. Die Kosten bezifferte das Ordinariat auf insgesamt 43 Millionen Euro. Erzbischof Kardinal Reinhard Marx wollte das Kulturzentrum an Christi Himmelfahrt am Donnerstag eröffnen und segnen. Ab Freitag können die Räumlichkeiten bei Führungen besichtigt werden.

Kloster mit Barock und Rokoko

Während der Sanierung des historischen Baus wurden unter anderem Einbauten entfernt, um die historische Raumstruktur wiederherzustellen, so etwa in der barocken Bibliothek. In früheren Jahren waren nach Angaben der Erzdiözese Zwischendecken und Wände eingezogen worden.

Nun ist der weitläufige Raum wieder in alter Pracht zu bewundern. Auch der Rokoko-Festsaal mit seinem prächtigen Stuck wurde restauriert. In vielen Räumen finden sich zudem historische Möbel. Damit wolle man Aspekte klösterlichen Lebens illustrieren, heißt es in einer Mitteilung.

Jahrhundertealte Geschichte

In Beuerberg wurde bereits 1121 ein Augustiner-Chorherrenstift gegründet. Nachdem während des Dreißigjährigen Krieges sämtliche Schätze geplündert wurden, dauerte es einige Zeit, bis sich das Kloster erholte. Während einer neuen Blütezeit im 18. Jahrhundert errichteten die Mönche ab 1729 ein neues Stiftsgebäude, das mit einer umfangreichen Bibliothek zum Zentrum der Wissenschaften wurde.

1803 wurde das Kloster säkularisiert, die Anlage kam in Privatbesitz. 1846 siedelten sich Salesianerinnen an. Nach der Aufgabe des Klosters 2014 ging es an die Erzdiözese München und Freising über.