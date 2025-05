Klimmzüge an Baugerüst enden tödlich

Zusammen mit einem Bekannten trifft sich ein 22-Jähriger, um Sport zu machen. Doch das Sportgerät, dass er sich ausgesucht hatte, kippt plötzlich um.

Gunzenhausen

Ein junger Mann ist in Mittelfranken nach ersten Ermittlungen bei Klimmzügen von einem Baugerüst erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).

Demnach führte er am frühen Morgen an Gerüstteilen, die als Kabelbrücke über den Fuß- und Radweg dienten, nach Angaben seines Begleiters Klimmzüge aus. Dabei soll das Gerüst umgekippt sein und den 22-Jährigen erfasst haben. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Ursache.