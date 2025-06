Klimaprotest vor IAA: Prozess gegen Aktivisten eingestellt

Das Verfahren gegen Klimaaktivisten wegen einer Abseilaktion aus Protest gegen die Internationale Automobilausstellung in München hat sich lange hingezogen. Nun gibt es ein Ergebnis.

Freising

Fast vier Jahre nach einer Protestaktion gegen die Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München hat das Amtsgericht Freising den Prozess gegen drei Klimaaktivisten eingestellt. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Aktivisten hatten sich am 7. September 2021 von mehreren Autobahnbrücken rund um München abgeseilt und so den Verkehr lahmgelegt. Zudem überhängten sie Autobahnschilder mit Transparenten.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen unter anderem gemeinschaftliche Nötigung, gemeinschädliche Sachbeschädigung und vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt. Das Verfahren war laut Gericht nicht eingestellt, sondern aufgrund von Nachermittlungen ausgesetzt worden. Die Aktivisten hatten unter anderem mehrere Videos vorgelegt, die sie entlasten sollten.

Das Verfahren sei nun gegen alle drei Angeklagten eingestellt. Eine Einstellung erfolge gemäß Strafprozessordnung, wenn die zu erwartende Strafe wegen der hier angeklagten Taten in Bezug auf andere den Angeklagten zur Last gelegten Taten nicht ins Gewicht fällt, erläuterte die Gerichtssprecherin.