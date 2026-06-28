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Kletterer stürzt in Berchtesgadener Alpen ab

Ein Österreicher will über den Untersberg klettern. Dabei kommt es zu einem tödlichen Unfall.
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Angehörige hatten den 57-Jährigen zuvor als vermisst gemeldet. (Symbolbild)
Angehörige hatten den 57-Jährigen zuvor als vermisst gemeldet. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa

Ein 57-Jähriger aus Österreich ist in den Berchtesgadener Alpen bei einer Klettertour tödlich verunglückt. Angehörige hätten den Mann zuvor als vermisst gemeldet, nachdem sich dieser nach einer Tour über den Ostgrat des Untersbergs nicht zurückgemeldet habe, teilte die Grenzpolizeiinspektion Raubling mit. Einsatzkräfte entdeckten später den Toten auf der deutschen Seite des Bergmassivs. 

Den ersten Ermittlungen zufolge war der 57-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache bei den ersten Kletterstellen an dem Berg abgestürzt. Er war der Polizei zufolge ein erfahrener Bergsteiger. Der Mann war demnach alleine und ungesichert unterwegs.

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