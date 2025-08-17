AZ-Plus

Kletterer am Vogelfelsen abgestürzt und schwer verletzt

Ein 59-Jähriger stürzt im Naturpark Steinwald mehrere Meter in die Tiefe. Andere Kletterer helfen sofort – der Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.
Schwere Verletzungen hat sich ein Kletterer beim Absturz am Vogelfelsen zugezogen. (Symbolbild)
Schwere Verletzungen hat sich ein Kletterer beim Absturz am Vogelfelsen zugezogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Erbendorf

Ein 59-jähriger Kletterer ist am Vogelfelsen im Naturpark Steinwald bei Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann hat sich nach Polizeiangaben allein an dem Felsen gesichert, als er am Nachmittag den Halt verlor und rund zehn bis vierzehn Meter abstürzte.

Andere Kletterer leisteten dem Verunglückten sofort Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Der Mann wurde von Bergwachten aus Fuchsmühl und Weiden gemeinsam mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in ein Klinikum geflogen.

Wie es trotz der vorhandenen Sicherheitsausrüstung zu dem Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Ob der Kletterer am Boden aufschlug oder das Seil Schlimmeres verhinderte, werde noch geprüft. Die Polizei Kemnath hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

