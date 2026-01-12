Bei winterlichen Straßenverhältnissen kollidiert ein Kleintransporter mit einem Rettungswagen. Die Rettungssanitäter kümmern sich um die Verletzten aus dem Transporter – obwohl sie auch verletzt sind.

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Rettungswagen sind in Oberbayern fünf Menschen verletzt worden: die drei Insassen im Transporter sowie die beiden Sanitäter aus dem Rettungswagen. Die Sanitäter kümmerten sich um die verletzten Männer aus dem Kleintransporter, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte. Dann seien alle fünf Unfallopfer in Krankenhäuser gebracht worden.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters war laut Polizei bei winterlichen Straßenverhältnissen nahe Palling (Landkreis Traunstein) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Rettungswagen geprallt. Beide Fahrzeuge seien von der Straße geschleudert worden.

Der 23-Jährige wurde laut Polizei mittelschwer verletzt, seine 29 und 22 Jahre alten Mitfahrer sowie die 43 und 30 Jahre alten Sanitäter haben leichte Verletzungen.

Ein Patient befand sich laut Rotem Kreuz nicht an Bord des Rettungswagens. Dieser sei auf dem Weg von einem Krankenhaus zur Rettungswache gewesen.