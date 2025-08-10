AZ-Plus
  • Kleintransporter kontrolliert: Mehrere Verstöße festgestellt

Kleintransporter kontrolliert: Mehrere Verstöße festgestellt

Auf der Autobahn 93 sind Schleierfahnder unterwegs. Sie kontrollieren einen Kleintransporter und finden einen abfotografierten Führerschein, ein abgelaufenes Visum und einen gefälschten Führerschein.
In zwei Fällen kommt es nach der Kontrolle zu Anzeigen. (Symbolbild)
Regnitzlosau

Schleierfahnder haben in Oberfranken auf der Autobahn 93 einen Kleintransporter kontrolliert und gleich mehrere Verstöße festgestellt. Der 24 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters hatte am Samstag seinen Führerschein nur als Foto auf dem Handy dabei, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde eine Überprüfung seiner Fahrerlaubnis veranlasst.

Um zu verhindern, dass der 24-Jährige womöglich ohne gültigen Führerschein bei Regnitzlosau (Landkreis Hof) illegal weiterfährt, fragten die Beamten die anderen Insassen, ob jemand von ihnen weiterfahren kann. Daraufhin händigte ein 39-Jähriger den Beamten einen gefälschten Führerschein aus, wie es hieß. Die Fälschung fiel den Beamten direkt auf, sie stellten den Führerschein sicher.

Außerdem fiel laut Polizei auf, dass das Visum einer 40 Jahre alte Insassin seit geraumer Zeit abgelaufen war und sie keinen gültigen Aufenthaltstitel besaß. Sie erhielt eine Anzeige und die Aufforderung, den Schengen-Raum zu verlassen. Ebenso der 39-Jährige: Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

