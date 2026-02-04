Kleintransporter kollidiert in Bayern mit drei Autos – elf Verletzte

Ein Kleintransporter gerät bei Kelheim plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zur Kollision. Unter den Verletzten sind drei Kinder. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Kelheim

Bei der Kollision eines Kleintransporters mit drei entgegenkommenden Autos bei Kelheim sind elf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Schwerverletzte sei in einem der Pkw gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Unter den Leichtverletzten sind zudem drei Kinder.

Der Fahrer des Transporters war nach Angaben der Polizei Richtung Ingolstadt unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sein Fahrzeug nacheinander mit den drei Autos zusammen. Die Bundesstraße 16 war in dem Bereich mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Witterungsverhältnisse spielten laut Polizei keine Rolle.