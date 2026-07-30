Kitzingen knackt Bayerns Juli‑Spitzenwert mit 40,4 °C – nur ein Ort war bundesweit noch heißer

Bayerns Hitze-Hotspot Kitzingen erreicht einen neuen Juli-Rekord. Nur ein Ort in Deutschland war am Donnerstag noch heißer.

Das unterfränkische Kitzingen hat nach vorläufigen Messwerten seinen Juli-Hitzerekord eingestellt. Am Donnerstag wurden dort 40,4 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Dies war nach den vorläufigen Zahlen der bundesweit zweithöchste Wert - Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt kam auf 0,1 Grad mehr.

Bislang lag der bayerische Spitzenwert für den Monat Juli bei 40,3 Grad, gemessen ebenfalls in Kitzingen - am 5. Juli 2015. Damals war dies der bundesweite Rekord seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881.

Die Stadt ist als Hotspot bekannt. (Archivbild) © Daniel Löb/dpa

Bereits vor einem Monat, während der Hitzewelle Ende Juni, hatte Kitzingen zwei Rekorde aufgestellt. An zwei Tagen nacheinander wurden jeweils 40,8 Grad gemessen und damit der vorläufige Hitzerekord für den Freistaat aufgestellt.

Kitzingen gilt generell als Hitze-Hotspot. Die Kleinstadt liegt nahe Würzburg am Untermain, wo es oft sehr heiß ist. Das liegt unter anderem daran, dass es die niedrigste Region Bayerns ist - und trockener als der Süden.