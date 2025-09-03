Kipplastwagen bleibt auf A3 unter Brücke stecken

Hydrauliköl auf der Fahrbahn und stundenlange Sperrung: Ein Lastwagen versucht mit hochgestellter Ladefläche unter einer Brücke durchzufahren - der Unfall hat auch Auswirkungen abseits der Autobahn.

Nach dem Unfall ist die Autobahn 3 für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolbild)

Deggendorf

Unter einer Brücke auf der A3 ist ein Kipplastwagen stecken geblieben. Der Lastwagen sei in der Nacht mit hochgefahrener Ladefläche unter der Brücke bei Deggendorf durchgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurde der Kippaufleger dabei abgerissen.

Die A3 war in Richtung Passau über mehrere Stunden bis zum Morgen voll gesperrt. Bei dem Unfall sei Hydrauliköl ausgelaufen, erklärte der Sprecher. Die Reinigung der Fahrbahn war deshalb aufwendig. Die Brücke über der Autobahn bleibe noch gesperrt. Sie müsse zunächst auf ihre Statik überprüft werden, hieß es.

Warum der Lastwagen mit hochgestellter Ladefläche fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.