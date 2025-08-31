AZ-Plus

Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus

Feuerwehr, Wasserwacht, Polizei: Wegen zurückgelassener Kindersachen am Seeufer rücken Einsatzkräfte aus. Wie ein Fund für Aufregung sorgt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mutmaßliche Notlage: Zahlreiche Kräfte rücken am Forggensee aus. (Symbolbild)
Mutmaßliche Notlage: Zahlreiche Kräfte rücken am Forggensee aus. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Rieden am Forggensee

Ein am Ufer zurückgelassenes Handtuch sowie Kinderschuhe mit Socken haben am Forggensee einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten am Samstag Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit mehreren Booten und Tauchern den Bereich um einen Badeplatz bei Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu). Ein Sonar zeigte einen verdächtigen Gegenstand an, doch die Taucher gaben später Entwarnung.

Die Kleidungsstücke wurden beim Fundbüro abgegeben. Die Polizei erinnerte daran, keine persönlichen Gegenstände am Ufer liegenzulassen, da dies aufwendige Suchaktionen auslösen könne.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.