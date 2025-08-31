Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus
Ein am Ufer zurückgelassenes Handtuch sowie Kinderschuhe mit Socken haben am Forggensee einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten am Samstag Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit mehreren Booten und Tauchern den Bereich um einen Badeplatz bei Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu). Ein Sonar zeigte einen verdächtigen Gegenstand an, doch die Taucher gaben später Entwarnung.
Die Kleidungsstücke wurden beim Fundbüro abgegeben. Die Polizei erinnerte daran, keine persönlichen Gegenstände am Ufer liegenzulassen, da dies aufwendige Suchaktionen auslösen könne.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
- Wasserwacht
