Kinder am Gleis - Zug-Abfahrt trennt Familie in München

Drei Kinder bleiben nach Abfahrt eines Fernzuges in München zurück. Wie die Bundespolizei für die glückliche Familienzusammenführung geholfen hat.
Bei der Zusammenführung der Familie hat die Bundespolizei geholfen. (Symbolbild)
© Matthias Balk/dpa
München

Nachdem drei Kinder am Hauptbahnhof München von ihrer Mutter getrennt wurden, hat die Polizei für ein Wiedersehen gesorgt. Die Mutter befand sich bereits in einem ICE nach Frankfurt, als sich die Türen schlossen und der Zug losfuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder im Alter von 9, 12 und 14 Jahren waren zu dem Zeitpunkt am Dienstagmittag noch am Bahnsteig.

Auf Wunsch der Mutter wurden die Kinder demnach in einen anderen Fernzug gesetzt. In Frankfurt führten dann Beamte der Bundespolizei die Familie wieder zusammen.

