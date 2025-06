Kind verletzt sich beim Füttern von Pferd

Eine Fünfjährige hält einem Pferd an einer Koppel eine Karotte hin. Nur kurz darauf ist sie verletzt und wird mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Riedenburg

Beim Versuch, ein Pferd an einer Koppel in Riedenburg (Landkreis Kelheim) zu füttern, hat eine Fünfjährige sich das Schlüsselbein gebrochen. Das Mädchen habe eine Karotte am Elektrozaun hingereicht, teilte die Polizei mit. Vermutlich durch das Leckerli habe das Tier versehentlich den Zaun berührt. Es erschrak und habe eine ruckartige Kopfbewegung gemacht.

Das Kind habe sich dadurch erschrocken und sei zudem gestürzt - noch ist unklar, ob das Tier das Mädchen berührt hatte. Die Fünfjährige zog sich entweder beim Sturz oder durch das Pferd ihre Verletzung zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.