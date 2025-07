Kind stürzt mit Fahrrad und rutscht zehn Meter in die Tiefe

Ein Siebenjähriger stürzt auf einer Fahrradtour und rutscht die angrenzende Böschung hinab. Das hat schwere Folgen.

Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild)

Kipfenberg

Ein sieben Jahre alter Junge ist mit seinem Fahrrad in Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) gestürzt und zehn Meter eine Böschung hinabgerutscht. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Kind war am Sonntagmittag mit seinem Vater auf einer Radtour unterwegs. Warum der Siebenjährige stürzte, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.