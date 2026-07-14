Kind rennt hinter Ball her – Auto erfasst Vierjährige

Das kleine Mädchen spielt auf einem Grundstück in Rosenheim. Dann rollt ihr Ball auf die Straße.

Rosenheim

Ein kleines Mädchen ist von einem Auto erfasst worden, als es einem Ball hinterher auf die Straße gerannt ist. Die Vierjährige kam verletzt in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Allerdings bestehe ersten Erkenntnissen zufolge keine Lebensgefahr, so die Polizei.

Das Kind habe am Montag auf einem Grundstück in Rosenheim gespielt, als der Ball auf die Straße gerollt sei. Die 23 Jahre alte Fahrerin erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Die Vierjährige wurde durch die Luft geschleudert und landete auf dem Gehweg.