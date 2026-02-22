Kind merkt sich Kennzeichen - Fahrerflucht aufgeklärt

Ein Bub wird auf einem Parkplatz Zeuge eines Verbrechens. Kurzerhand macht er etwas Entscheidendes, was der Polizei hilft.

Ein aufmerksamer Elfjähriger hat den mutmaßlichen Täter einer Fahrerflucht im Landkreis Ostallgäu überführt. Wie die Polizei berichtete, war ein Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in Lechbruck am See gegen ein hinter ihm parkendes Fahrzeug gefahren. Anstatt zu handeln, sei der Mann jedoch weitergefahren.

Zu seinem Pech saß der Bub in dem angefahrenen Auto und beobachtete die Flucht. Zusätzlich dazu merkte er sich das Kennzeichen und nannte es seiner Mutter. Das führte die Polizei schlussendlich zu einem 75 Jahre alten Mann, dem nun eine Strafanzeige droht.