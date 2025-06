Kind bei über 30 Grad im Auto gelassen - Vater alkoholisiert

Ein Vater lässt seinen Sohn auf der Rückbank im Auto, während er zum Einkaufen geht. Als er zurückkommt, sind Polizei und Feuerwehr an seinem Fahrzeug.

Randersacker

Während eines Einkaufs hat ein Vater im Landkreis Würzburg seinen kleinen Jungen bei über 30 Grad Celsius Außentemperatur im Auto gelassen. Wie die Polizei mitteilte, ging es dem Kind dennoch gut.

Der Mann habe den Jungen am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in Randersacker auf seinem Kindersitz auf der Rückbank sitzen gelassen. Ein Passant rief den Angaben zufolge die Polizei. Aufgebrochen wurde der Wagen aber nicht, weil der Vater gerade zurückkam, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 37-Jährige gab laut Polizei an, dass er nur einen kurzen Einkauf machen wollte.

Allerdings stellte die Beamten mit einem Atemalkoholtest fest, dass der Mann 0,6 Promille intus hatte. Nun wird gegen den Vater wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.