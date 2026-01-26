AZ-Plus
  Kind (10) bricht in Bayern durch Eis: Augenzeugin reagiert sofort

Kind (10) bricht in Bayern durch Eis: Augenzeugin reagiert sofort

Ein Zehnjähriger geht auf dem Nachhauseweg auf einen zugefrorenen Bach – doch das Eis trägt ihn nicht. Eine Frau will helfen und begibt sich dabei selbst in Gefahr.
AZ/dpa |
Das Eis auf dem Bach war nicht dick genug, um den Jungen zu tragen. (Symbolbild)
Das Eis auf dem Bach war nicht dick genug, um den Jungen zu tragen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein zehn Jahre alter Junge ist in Niederbayern durchs Eis in einen Bach gebrochen und von einer Frau gerettet worden. Die 41-Jährige habe gesehen, dass der Bub in Not war und sei selbst aufs Eis der Pfettrach in Altdorf (Landkreis Landshut) gelaufen, um ihn herauszuziehen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bach sei an der Stelle zwei Meter tief, der Junge habe sich nicht mehr allein halten können.

Rettungskräfte halfen dem Zehnjährigen am Freitag nach der Zeit im kalten Wasser, sich wieder aufzuwärmen. Danach konnten sich seine Eltern weiter um ihn kümmern.

