AZ-Plus

Ketten vom Hals gerissen - Mehrere Verdächtige gefasst

Die Maschen sollen jeweils unterschiedlich gewesen sein. Aber immer wurden den Opfern am Ende Goldketten vom Hals gerissen. Einige Fälle hat die Polizei nun aufgeklärt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Verdächtigen sollen als Einzeltäter oder in kleinen Gruppen unterwegs gewesen sein. (Symbolbild)
Die Verdächtigen sollen als Einzeltäter oder in kleinen Gruppen unterwegs gewesen sein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

In den vergangenen Monaten haben Täter mehreren Menschen in Nürnberg Goldketten vom Hals gerissen. Die Polizei konnte nun zwölf Verdächtige ermitteln. Fünf davon sitzen laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken in Untersuchungshaft. In anderen Fällen laufen die Ermittlungen noch weiter.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge handelt es sich nicht um eine Bande. Die Verdächtigen sollen demnach unabhängig voneinander verschiedene Ketten erbeutet haben.

Unterschiedliche Maschen

Dabei sollen sie auch unterschiedlich vorgegangen sein. In vielen Fällen sollen sie die Opfer in belanglose Gespräche verwickelt und ihnen dann die Kette vom Hals gerissen haben. In anderen Fällen wurden die Opfer angegriffen oder mit Tricks abgelenkt.

Bei den zwölf Verdächtigen handele es sich überwiegend um junge Männer im Alter von 16 bis 31 Jahren, die entweder als Einzeltäter oder in kleinen Gruppen unterwegs gewesen seien, hieß es. Die Ermittler werfen ihnen je nach Tat Raub oder Diebstahl vor.

Der Wert der Ketten lag der Polizei zufolge zwischen wenigen Euro bis mehreren Tausend Euro. Bei den Verdächtigen fanden die Ermittler auch gestohlene Smartphones und Geldbeutel.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.