AZ-Plus

"Keine Lust" auf Polizeikontrolle – 91-Jähriger haut ab

Eine skurrile Begründung lieferte ein hochbetagter Autofahrer in Oberbayern, nachdem er vor der Polizei geflohen ist.
az/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein 91 Jahre alter Autofahrer flüchtete vor der Polizei (Symbolbild)
Ein 91 Jahre alter Autofahrer flüchtete vor der Polizei (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 91 Jahre alter Autofahrer ist vor der Polizei geflüchtet – und zwar weil er nach eigener Aussage "keine Lust auf eine Kontrolle" hatte. Der Mann sei einer Polizeistreife am Neujahrstag bei Bernried am Starnberger See wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Er sei er außerhalb der Ortschaft mit Tempo 30 bis 40 gefahren und habe mehrfach unvermittelt abgebremst.

Die Anhaltesignale der Polizei habe der Senior ignoriert. In Bernried habe er seinen Wagen kurz gestoppt, sei aber weggefahren, als sich ein Beamter zu Fuß näherte. Kurz darauf konnte die Polizei den Senior dann aber stoppen. Er durfte den Angaben nach nicht mehr weiterfahren. Es wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.