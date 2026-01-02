"Keine Lust" auf Polizeikontrolle – 91-Jähriger haut ab

Eine skurrile Begründung lieferte ein hochbetagter Autofahrer in Oberbayern, nachdem er vor der Polizei geflohen ist.

Ein 91 Jahre alter Autofahrer ist vor der Polizei geflüchtet – und zwar weil er nach eigener Aussage "keine Lust auf eine Kontrolle" hatte. Der Mann sei einer Polizeistreife am Neujahrstag bei Bernried am Starnberger See wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Er sei er außerhalb der Ortschaft mit Tempo 30 bis 40 gefahren und habe mehrfach unvermittelt abgebremst.

Die Anhaltesignale der Polizei habe der Senior ignoriert. In Bernried habe er seinen Wagen kurz gestoppt, sei aber weggefahren, als sich ein Beamter zu Fuß näherte. Kurz darauf konnte die Polizei den Senior dann aber stoppen. Er durfte den Angaben nach nicht mehr weiterfahren. Es wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.