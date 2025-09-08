AZ-Plus

Kein Schlüssel: Betrunkener will Auto mit Fingern öffnen

Polizisten staunen nicht schlecht: Ein Mann versuchte, sein abgeschlossenes Auto mit bloßen Händen und ohne Schlüssel zu öffnen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Etwas schmunzeln müssen die Beamten, als sie sehen, wie ein Betrunkener versucht sein Auto zu öffnen. (Symbolbild)
Etwas schmunzeln müssen die Beamten, als sie sehen, wie ein Betrunkener versucht sein Auto zu öffnen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Rosenheim

Mit den Fingern hat ein sturzbetrunkener Mann versucht, das Schloss seines Autos in Rosenheim zu öffnen. Als Beamte, den 48-Jährigen am Sonntag schmunzelnd ansprachen, sei ihm aufgefallen, dass er gar keinen Schlüssel habe, teilte die Polizei mit. Dieser sei bei seiner Frau, die noch Feiern sei. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest knapp 2,5 Promille. 

Die Beamten stellten demnach den Schlüssel bei der ebenfalls betrunkenen Frau sicher. Sie gaben den beiden den Rat, doch besser mit dem Taxi nach Hause zu fahren, wie es in der Mitteilung hieß.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.