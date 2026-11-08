Immer mehr Gemeinden und Städten geht das Geld aus. Das hat bei München nun spürbare Konsequenzen im Advent: Ein Christkindlmarkt muss kurzfristig ausfallen. Wie der betroffene Bürgermeister die Finanzlage erklärt – und warum man am Starnberger See für Weihnachtsbeleuchtung spenden kann.

Glühwein gehört zu einem Christkindlmarkt dazu. In Kirchheim bei München muss die Veranstaltung heuer aus Kostengründen abgesagt werden.

Viele Kommunen in Bayern müssen sparen. Wie sich die finanzielle Schieflage konkret im Alltag der Bürger auswirkt, bekommen gerade in der Vorweihnachtszeit die Menschen in Kirchheim bei München zu spüren.

Der Ort im S-Bahn-Bereich hat verkündet: "Die ohnehin bereits sehr angespannte Haushaltslage der Gemeinde hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen durch erheblich geringere Gewerbesteuereinnahmen dramatisch verschärft."

Die Konsequenz: eine "strenge Haushaltssperre". Dazu sei man gesetzlich gezwungen, wie der Bürgermeister Stephan Keck in seinem Social-Media-Video erklärt. "Uns fehlt richtig viel Geld." Konkret beziffert er die Summe nicht.

Die bittere Nachricht für die Bürger im Advent: "Ich musste heute den Vereinen mitteilen, dass unser diesjähriger Christkindlmarkt sowie auch die Seniorenweihnachtsfeier leider entfallen müssen." Geplant war der Markt für 5. und 6. Dezember.

Bürgermeister verkündet "herbe Enttäuschung"

Die Haushaltssperre bedeute, dass Geld für freiwillige Leistungen wie Feste gestrichen werden müssten. Die Gemeinde habe zuvor für die genannten Veranstaltungen mehrere Tausend Euro beigesteuert, so Keck. "Das ist leider nicht möglich. Ich weiß, es ist eine herbe Enttäuschung."

Die weiteren Konsequenzen würde der Gemeinderat demnächst beraten.

Auch am Starnberger See fehlt offenbar noch Geld, und zwar für die Weihnachtsbeleuchtung. Bürger können spenden. Tutzing hat einen Aufruf veröffentlicht: "Die frisch sanierte Hauptstraße soll künftig auch in der dunklen Jahreszeit erstrahlen. Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Spendenaktion für festliche LED-Weihnachtssterne ins Leben zu rufen, die die Ortsmitte zur Weihnachtszeit stimmungsvoll in Szene setzen sollen."

So viel kostet ein Weihnachtsstern für Tutzing

Die Verwaltung habe bereits Vorarbeiten an 18 Laternenmasten geleistet. "Was jetzt noch fehlt, sind die eigentlichen Weihnachtssterne." Einer davon kostet 576 Euro. Jede Spende sei willkommen.

Tutzing im Dezember 2022: Es liegt eine ganz leichte Schneeschicht. © imago/Ulrich Wagner

Auch für Starnberg gibt es einen Aufruf: "Um das weihnachtliche Ambiente auch auf die bisher nicht ausreichend beleuchteten Straßen in der gesamten Innenstadt auszuweiten – einschließlich der Maximilianstraße – möchten wir Sie zu einem Gemeinschaftsprojekt einladen", heißt es auf der Seite von City Initiative Starnberg e.V.

Wer spende, ermögliche den zusätzlichen Kauf von Beleuchtung. Der Preisrahmen: Ein Zopf mit vier Ketten kostet 455,57 Euro, einer mit sechs Ketten 665,21 Euro.

Der Landkreis Starnberg verfügt bundesweit über das höchste verfügbare Einkommen pro Kopf, musste aber schon im August eine Haushaltssperre erlassen.