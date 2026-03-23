Kein Einzelfall mehr: Benzindiebe schlagen auf Pendlerparkplatz zu

Tankdeckel aufgebrochen, Benzin weg – und die Täter? Die Polizei kennt diese Masche. Hinter den aktuellen Sprit-Diebstählen vermutet sie ein klares Motiv.

Für die Polizei sind Benzindiebstähle keine Einzelfälle mehr. (Symbolbild)

Hofkirchen

Auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahn 3 bei Hofkirchen (Landkreis Passau) sind die Tankdeckel von vier Autos aufgebrochen und Benzin abgesaugt worden. Die Polizei möchte nicht ausschließen, dass am Wochenende mehrere Täter am Werk waren und vermutet, dass sich diese auf der Durchreise befanden.

"Das Phänomen ploppt überall entlang der Autobahnen auf und wird wohl einen Bezug zu den aktuellen Spritpreisen haben", sagte ein Polizeisprecher. Die Täter zu finden sei "ein Katz-und-Maus-Spiel".

Die gestohlene Menge an Benzin und dessen Wert sind bislang nicht bekannt. An den Autos bewegt sich die Schadenshöhe jeweils im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.