In einer Grund- und Mittelschule in Nürnberg wird ein bewaffneter Schüler gemeldet. Zahlreiche Polizisten rücken aus, können aber mittags bereits Entwarnung geben.

Die Polizei rückte mit vielen Beamten zu der Schule aus. (Symbolbild)

Update 12.48 Uhr: Wie die Polizei Mittelfranken auf dem Sozialen Netzwerk X mitteilt, ist der Einsatz inzwischen beendet. Ein bewaffneter Verdächtiger konnte laut der Einsatzkräfte vor Ort nicht gefunden werden. Der Unterricht werde heute nicht fortgesetzt und eine Notbetreuung eingerichtet. Seit 12.15 Uhr könnten Eltern ihre Kinder an der Konrad-Groß-Schule abholen. Die Verkehrssperren um das Schulgelände seien aufgehoben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Erstmeldung vom 5.2.2026: Nach der Meldung eines mutmaßlich bewaffneten Schülers läuft an einer Nürnberger Schule ein größerer Polizeieinsatz. Zunächst sicherten Beamte das Gelände ab und bereiteten sich darauf vor, in das Gebäude zu gehen, sagte ein Polizeisprecher. Danach begannen Unterstützungskräfte, die Schule zu durchsuchen.

Ob die Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen müssen, hänge von den weiteren Ermittlungen ab, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei teilte auf X mit, Eltern könnten ihre Kinder derzeit nicht abholen.

Um wen es sich bei dem mutmaßlich bewaffneten Schüler handle, sei den Beamten bekannt. Unklar sei, ob er tatsächlich eine Schusswaffe bei sich habe - und wenn ja, um was für eine Waffe es sich handelt.

Eine konkrete Gefahr für die Menschen in der Schule bestehe nach derzeitigem Stand nicht, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten gingen davon aus, dass der betreffende Schüler im Gebäude sei.

Nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums wurden an der Schule im vergangenen Schuljahr etwa 250 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.