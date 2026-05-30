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Katzen verursachen Wohnungsbrand: Hoher Sachschaden und ein Todesopfer

Katzen allein zu Hause: In Bayern sorgt ein Spiel für einen Brand mit 100.000 Euro Schaden – und ein tragisches Ende.
AZ/dpa |
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Eine der Katzen starb in der Brandwohnung. (Symbolbild)
Eine der Katzen starb in der Brandwohnung. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Zwei Katzen sollen im niederbayerischen Velden, rund 70 Kilometer von München entfernt, einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Die Tiere waren allein in der Wohnung und sollen beim Spielen an die Knöpfe zweier Herdplatten gekommen sein, teilte die Polizei mit. Auf einer der Platten stand eine Plastikflasche, die dadurch Feuer fing. Die Flammen griffen anschließend auf die Wohnung über.

Zeugen bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine der Katzen starb in der Wohnung. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

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