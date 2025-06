Katze durch Schrotkugeln schwer verletzt - eingeschläfert

Ein Mann bringt seine schwer verletzte Katze zum Tierarzt. Bei einer Röntgenuntersuchung stellt sich heraus, dass das Tier nicht wie vermutet angefahren wurde.

Aldersbach

Eine Katze im Landkreis Passau ist eingeschläfert worden, nachdem sie wohl angeschossen worden ist. Wie die Polizei mitteilte, hatte das schwer verletzte Tier mehrere Schrotkugeln in sich. Zwischen Sonntag und Montag wurde die Katze eines 37-Jährigen in Aldersbach demnach schwer verletzt. Bei einer Röntgenuntersuchung habe sich herausgestellt, dass das Tier mehrere Schrotkugeln in sich getragen habe. Laut Tierarzt muss auf das Tier geschossen worden sein, wie es hieß. Die Polizei Vilshofen an der Donau ermittelte gegen Unbekannt.