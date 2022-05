Katwarn, NINA, Sirenen: Bayernweiter Probealarm am Donnerstag

Am kommenden Donnerstag wird bayernweit Probealarm ausgelöst. Die Katwarn- und NINA-App werden ebenfalls getestet, auch Sirenen heulen. Gefahr besteht allerdings nicht.

In München wurden sie mit der Zeit abgebaut, in anderen Teilen Bayerns gibt es aber noch Sirenen. (Symbolbild)

München - Warntag in Bayern: Am kommenden Donnerstag (12. Mai) werden im gesamten Freistaat wieder Sirenen und andere Warnsysteme getestet. Pünktlich um 11 Uhr werden die Sirenen eine Minute lang heulen.

Im Landkreis München erfolgt die Sirenenwarnung lediglich in den Gemeinden Ottobrunn und Neubiberg – zudem ertönt eine private Sirene der Firma Merck Schuchardt in Hohenbrunn.

Probealarm: Katwarn und NINA lösen aus

Doch nicht nur die Sirenen heulen am 12. Mai. Am Warntag wird auch die Funktionsfähigkeit der Katastrophenwarn-Apps KATWARN und NINA getestet.

Neben dem Testen der verschiedenen Warnsysteme geht es beim Probealarm auch darum, die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Er soll die Bevölkerung dazu veranlassen, "anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten", teilt das Bayerische Innenministerium mit.

Warntag: Keine Sirenen in München – das ist der Grund

Auch der Termin für den bundesweiten Probealarm 2022 steht bereits fest – der deutschlandweite Warntag ist am 8. September 2022 geplant.

Im Münchner Stadtgebiet wird es übrigens weder am 12. Mai noch am 8. September zu hören geben. Der Grund ist ganz einfach: Mittlerweile gibt es in München keine Sirenen mehr, sie wurden alle mit der Zeit abgebaut.