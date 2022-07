Kampl: Supercup-Gewinn wäre für RB Leipzig eine Riesen-Sache

Nach dem Gewinn des DFB-Pokals im letzten Spiel der vergangenen Saison peilt Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der ersten Pflicht-Begegnung der neuen Spielzeit auch den Gewinn des Supercups an. "Das Spiel ist was ganz Besonderes, du hast nur ein Spiel, da geht es um alles, da kann alles passieren. Es wäre natürlich eine Riesen-Sache für den Club, die Mannschaft, die Fans, wenn wir die Bayern in unserem Stadion schlagen", sagte RB-Profi Kevin Kampl am Sonntag im TV-Sender Bild vor dem Supercup am Samstag gegen Meister FC Bayern München in Leipzig.

24. Juli 2022 - 11:19 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild