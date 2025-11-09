"Kampfhund“ entpuppt sich als Kofferwagen – skurriler Polizeieinsatz in Rosenheim

In der Leitstelle geht ein Notruf ein. Zeugen sagen, dass ein Mann mit einem Kampfhund eine leblose Person auf eine Wiese zerrt. Als die Polizei ausrückt, bietet sich den Beamten ein anderes Bild.

Mit einem Kofferwagen aus einer Pension wollte ein 18-Jähriger seinen betrunkenen Freund nach Hause bringen und hat damit einen Polizeieinsatz in Oberbayern ausgelöst. Zeugen meldeten am späten Freitagabend, ein Mann habe eine leblose Person in einer Wiese in Rosenheim abgelegt und sei mit einem Kampfhund unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Tatsächlich handelte es sich bei dem angeblichen Kampfhund um den Gepäckwagen, mit dem der 18-Jährige den 19-Jährigen transportierte. Er hatte laut Polizei seinen stark alkoholisierten Freund in der Innenstadt getroffen und wollte ihn heimbringen. Weil dieser kaum noch gehen konnte, habe er sich aus einer nahegelegenen Pension den Wagen genommen.

Zeugen hatten beobachtet, wie der 18-Jährige den Betrunkenen an den Beinen von dem Wagen zerrte und auf einer Wiese ablegte. Er wollte nach eigener Aussage bei den Eltern seines Freundes Hilfe holen. Nach dem Polizeieinsatz habe sich das Missverständnis aufgeklärt.