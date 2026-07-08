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Nach kurzer Abkühlung: Hitze kehrt nach Bayern zurück

Am Mittwoch sorgt eine Kaltfront für Wolken, kühlere Luft und vereinzelt Regen. Schon einen Tag später steigen die Temperaturen wieder deutlich an.
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Eine schwache Kaltfront bringt verhältnismäßig kühle Temperaturen. (Archivbild)
Eine schwache Kaltfront bringt verhältnismäßig kühle Temperaturen. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine schwache Kaltfront bringt vorübergehend kühlere Temperaturen und viele Wolken nach Bayern. Im Süden Oberbayerns könnte es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts auch häufiger Schauer geben, ansonsten soll es kaum regnen. Die Höchstwerte im Norden des Freistaats liegen zwischen 21 und 27 Grad, in der Südhälfte sind ebenfalls maximal 27 Grad angesagt. Im Süden wird es wohl generell etwas ungemütlicher als in Franken, da die Meteorologen auch mitunter böigen Wind erwarten.

Am Donnerstag soll es schon wieder deutlich wärmer werden, mit Werten von bis zu 30 Grad in Unterfranken westlich des Spessarts. Am Freitag wird es nach jetzigem Stand in ganz Bayern wieder überwiegend sonnig und heiß. Für Nordbayern stellt der Wetterdienst Höchsttemperaturen von 33 Grad in Aussicht, im Süden bis zu 32 Grad.

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