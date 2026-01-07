AZ-Plus

Kälte und defekte Heizung: Unterricht fällt an Schule aus

Klassenzimmer mit nur 14 Grad: In einer Schule im Nürnberger Land entfällt teilweise der Präsenzunterricht wegen einer Störung der Heizung. Auch in den kommenden Tagen soll es in Bayern eisig bleiben.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Wegen der eisigen Kälte und einer Störung an der Heizungsanlage fällt an einer Schule im Nürnberger Land der Präsenzunterricht teilweise aus. (Symbolbild)
Wegen der eisigen Kälte und einer Störung an der Heizungsanlage fällt an einer Schule im Nürnberger Land der Präsenzunterricht teilweise aus. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa
Lauf an der Pegnitz

Wegen der Störung an der Heizungsanlage fällt in einer Schule in Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land) der Präsenzunterricht teilweise aus. Wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultur mitteilte, liegt die Temperatur in den Klassenzimmern der Grundschule Heuchling bei gerade einmal 14 Grad. Weitere Angaben, etwa zur Anzahl der betroffenen Kinder oder Klassen, gab es zunächst nicht.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet Bayern auch in den kommenden Tagen Winterwetter mit landesweitem Dauerfrost. Bei Höchstwerten zwischen minus 6 und minus 1 Grad bibbert der Freistaat weiter. Grund für die Kälte sei polare Kaltluft, so der DWD. In der Nacht zum Donnerstag soll es außerdem schneien. An den Alpen, besonders im Allgäu, werden demnach vier bis acht Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen sinken dann auf bis zu minus 16 Grad.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.