Kälber und Hasen sterben bei Großbrand in Scheune

In der Ortschaft Penzberg geht eine Scheune nachts in Flammen auf. Für mehrere Tiere kommt jede Hilfe zu spät. Auch der finanzielle Schaden ist groß.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großbrand in einer Scheune aus, in der mehrere Tiere untergebracht waren. (Symbolbild)

Penzberg

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Oberbayern sind mehrere Tiere gestorben. Die Scheune des Gehöfts in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) hatte in der Nacht auf Sonntag aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen und brannte aus, wie die Polizei mitteilte. Die Eigentümer gehen demnach von einem Schaden von rund 500.000 Euro aus.

In der Scheune lebten den Angaben zufolge mehrere Kälber und Hasen, die nicht mehr gerettet werden konnten. Außerdem waren dort Maschinen und Heu gelagert. Menschen wurden nicht verletzt.