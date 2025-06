Junger Münchner stirbt bei Autounfall in Innsbruck

Ein junger Mann fährt in der Nacht auf einer Straße in Österreich. Die Autofahrt überlebt er jedoch nicht. Was ist passiert?

dpa | 28. Juni 2025 - 10:21 Uhr

Die österreichische Polizei hat über den Unfall berichtet. (Symbolbild) © Matthias Röder/dpa

Innsbruck Ein 18-jähriger Münchner ist mit seinem Auto in Innsbruck gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der junge Mann war aus bislang unklaren Gründen in der Nacht zunächst gegen eine Mauer gekracht, wie die Polizei aus Tirol mitteilte. Anschließend sei sein Wagen nach links geschleudert worden und mit der linken Seite gegen den Baum geprallt. Der junge Mann sei aus dem Wrack befreit worden, jedoch noch vor Ort gestorben.