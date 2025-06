Junger Mann stirbt bei Autounfall in der Oberpfalz

Zwei junge Männer sind nachts wohl zu schnell mit dem Auto unterwegs. Für einen endet die Fahrt mit dem Tod. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Freihung

Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall in der Oberpfalz tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der junge Mann in der Nacht auf Samstag im Wagen eines 19-Jährigen bei Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 19-Jährigen mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich des Ortseingangs von Seugast, als sich der Wagen beim Bremsen querstellte und dann von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich demnach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige auf dem Beifahrersitz wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer zog sich leichtere Verletzungen zu und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Das Auto sei sichergestellt worden.