Junger Autofahrer gerät in Gegenverkehr - fünf Verletzte

Ein junger Autofahrer kommt in einer Kurve der Bundesstraße auf die Gegenspur - mit Folgen. Was war die Ursache?

Unterpleichfeld

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 19 im Landkreis Würzburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 22-Jähriger in einer leichten Rechtskurve in Unterpleichfeld nachmittags aus Unerfahrenheit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 21-Jährigen. Ihr Wagen prallte in der Folge gegen eine Leitplanke.

Das Auto des 22-Jährigen schleuderte gegen einen nachfolgenden Kleintransporter. Der 30-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 22-Jährige sowie drei Insassen des gerammten Wagens wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Gegen den jungen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.