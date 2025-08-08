AZ-Plus

Junge wird bei Sturz in Kletterhalle schwer verletzt

Ein Sechsjähriger ist in zehn Metern Höhe unterwegs. Er wird von einem anderen Kind gesichert. Plötzlich stürzt er ab. Wie ernst sind die Verletzungen des Jungen?
Wie es zu dem Unglück kam, ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild)
Wie es zu dem Unglück kam, ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa
Dachau

Bei einem Kletterunfall in einer Dachauer Kletterhalle ist ein Sechsjähriger schwer verletzt worden. Der Junge sei aus über zehn Metern Höhe an einer Kletterwand abgestürzt, teilte die Polizei mit. Er habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden. In Lebensgefahr schwebte er laut Polizei nicht.

Beim Klettern sei der Verunglückte von einem Zehnjährigen gesichert worden. Die Ursache für den Absturz war zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte. In dem Fall werde nun ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

