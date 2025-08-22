Jugendlicher versucht E-Scooter vor Polizeirevier zu stehlen

Ein junger Mann macht sich an einem E-Scooter zu schaffen. Ein Polizeibeamter beobachtet ihn durch ein Fenster. Der Jugendliche kommt ihm bekannt vor.

Durch ein Fenster hat ein Beamter beobachtet, wie sich der Jugendliche an einem E-Scooter zu schaffen machte. (Symbolbild)

Rosenheim

Ein Jugendlicher hat in Rosenheim versucht, einen E-Scooter vor einem Polizeirevier zu stehlen - nachdem er dort zuvor wegen mehrerer Diebstähle von E-Scootern vernommen wurde. Ein Beamter beobachtete durch ein Fenster, wie sich der junge Mann an dem abgesperrten Fahrzeug zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte.

Auf die Frage, ob das wirklich sein E-Scooter sei, sagte der Jugendliche laut Polizei, dass er den Schlüssel vergessen habe. Als die Beamten am Donnerstag zu dem jungen Mann gingen, habe er jedoch von dem Roller abgelassen und sei davongelaufen. Bei den Ermittlungen stellte sich demnach schließlich heraus, dass der E-Scooter nicht dem Jugendlichen gehört. Er müsse sich nun zusätzlich wegen versuchten Diebstahls verantworten.